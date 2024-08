Milan, Fonseca prepara la sfida con il Torino

Qualche piccolo passo indietro, nel primo tempo, rispetto alle amichevoli americane. Ma il Milan che ha battuto 3-1 il Monza nel Trofeo Berlusconi ha fornito qualche buono spunto al tecnico Paulo Fonseca. Soprattutto nella ripresa, con un Okafor pimpante nell’uno contro uno, il bel gol di Reijnders e il tap-in vincente di Jovic. Spazio anche per Pavlovic, non impegnato più di tanto, mentre ha faticato un po’ Morata, apparso indietro di condizione. Anche Leao sta cercando lo smalto migliore ma la crescita della preparazione fisica avverrà con costanza.

L’assetto, in vista del completamento delle operazioni di mercato, ha un ottimo potenziale. Anche se c’è da lavorare su alcuni aspetti, soprattutto nei movimenti difensivi. E sabato a San Siro arriva il Torino: prima in Serie A da giocare con entusiasmo, corsa e determinazione. Partire bene, d’altronde, è fondamentale per tutti.