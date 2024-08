Ribaltone Sinner in classifica, c’è l’annuncio: stavolta rischia grosso

Jannik Sinner continua a guidare la classifica ATP ma adesso rischia grosso. Ecco cosa può accadere a Cincinnati

Jannik Sinner è uscito ai quarti di finale a Montreal, non riuscendo a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La tonsillite che lo ha costretto a saltare le Olimpiadi di Parigi non gli ha nemmeno permesso di essere al 100% in Canada.

L’ultimo periodo per Jannik Sinner è stato piuttosto complicato. La rinuncia ai Giochi Olimpici di Parigi (la seconda consecutiva dopo Tokyo2020) ha portato con sé una serie di polemiche. La tonsillite che ha colpito il tennista azzurro non è parsa sufficiente a tutti per non permettergli di partecipare ad un evento di questa importanza. Lui ci ha tenuto a ribadire come le Olimpiadi fossero uno dei grandi appuntamenti della sua stagione e di quanto fosse rammaricato per non averne preso parte. Fatto sta che anche a Montreal non si è visto il miglior Sinner.

L’azzurro è stato sconfitto ai quarti di Finale da Andy Rublev (6-3; 1-6; 6-2) non potendo quindi difendere il titolo conquistato a Toronto 12 mesi fa. Qualche critica, di certo esagerata, è piovuta sul classe 2001 di San Candido, tanto che lui stesso ha voluto ribadire a tutti che la sua stagione sin qui resta comunque super positiva e non si può cancellare quanto di buono fatto nei primi mesi dell’anno.

Sinner insidiato da Alcaraz: occasione persa a Montreal

Sulle colonne di Mowmag.com, Luca Bottazzi ha parlato dei rischi in classifica che corre Sinner dopo questi risultati non straordinari. Carlos Alcaraz sta macinando vittorie a raffica e questo rischia di essere un problema, ancor più della risalita di Djokovic.

“Alcazar è una belva scatenata, poi c’è anche Djokovic che rientra, per cui Sinner ha dovuto strategicamente centellinare le energie, visto che è da aprile che ha avuto un leggero calo di forma”, spiega Bottazzi. Poi aggiunge: “Alcaraz ora diventa sempre più pericoloso perché Sinner non ha approfittato dell’assenza dello spagnolo a Montreal“.

Di certo Carlos dovrà stare attento però, secondo Bottazzi, al contraccolpo psicologico dopo aver perso la finale olimpica con Djokovic. Questo potrebbe essere l’unico grande vantaggio di Sinner a Cincinnati e allo Us Open dove dovrà difendere con le unghie e con i denti la prima posizione del ranking ATP. Attenzione anche alla Race. Con una vittoria di Alcaraz a Cincinnati, sarà lo spagnolo a balzare in vetta, superando Sinner che detiene il primato da inizio anno.