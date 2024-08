Serie B, domani il via con Brescia-Palermo

La Serie B ci aveva salutato lo scoro 2 giugno con la festa promozione del Venezia e la delusione cocente della Cremonese. Due mesi e due settimane più tardi, ritroviamo il campionato cadetto pronto alla ripartenza. Domani, alle 20:30, al Mario Rigamonti di Brescia, le Rondinelle padrone di casa ospitano il Palermo. Una sfida che sa di vertice della classifica: il Brescia di Rolando Maran infatti spera di confermare il posto ai playoff conquistato nella passata stagione; il Palermo di Alessio Dionisi, non è un segreto, vuole salutare la Serie B e approdare nuovamente in Serie A.

Brescia, alla ricerca della conferma

Il Brescia riparte da una formazione esperta, di categoria, e con alcune scommesse provenienti dall’estero e dalle categorie inferiori. La conferma del centravanti Gennaro Borrelli è una delle operazioni principali della società lombarda. In ottica futura, attenzione anche ai giovani arrivi del croato Ante Juric, i difensori Gabriel Calvani, Corrado Riviera ed Elia Maccherini Tonini. Il tecnico Maran punterà sull’ossatura dell’anno passato a cui aggiungerà alcuni elementi di valore. L’esordio ufficiale stagionale è stato molto positivo con il 3-1 rifilato al Venezia di Eusebio Di Francesco e il passaggio del turno. Un risultato tutt’altro che scontato per le Rondinelle che hanno eliminato, seppur neo promossa, una compagine di Serie A.

Palermo, ambizioni da Serie A

Il City Football Group ha le idee chiare: vuole la Serie A. Dopo una stagione di ambientamento e un’altra sicuramente sotto le aspettative, ma utile ad imparare dagli errori, I rosanero si rilanciano. La formazione siciliano ha fatto una campagna trasferimenti importante, ma soprattutto ha preso un allenatore di categoria superiore come Alessio Dionisi. L’ex Sassuolo ha alle spalle una promozione con l’Empoli e il Palermo gli ha messo a disposizione una rosa di altissimo livello. Solo in questa finestra di mercato sono arrivati finora: Gomis in porta, Nikolaou e Pierozzi in difesa, Blin, Saric, Broh e Verre a centrocampo, Henry in attacco. E la stagione, anche per i rosanero, è ripartita con la vittoria su una formazione di Serie A come il Parma nella prima uscita di Coppa Italia.