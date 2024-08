Stroll subito e Verstappen l’anno dopo: rivoluzione clamorosa in Formula 1

Clamorosa rivoluzione alle porte in Formula 1: Lance Stroll subito e Max Verstappen l’anno dopo, ecco cosa sta succedendo nel mondo dei motori

Il mondo dei motori e della Formula 1 presto potrà essere diverso da quello che conosciamo. Ci sono alcune rivoluzioni nell’aria sia per quanto riguarda i team che i loro protagonisti. A partire dal 2026, quando sono attese un pò di modifiche al regolamento dall’aerodinamica ai motori delle monoposto. Questo potrebbe sfavorire alla lunga la Red Bull che a dire il vero già da qualche settimana sta attraversando un momento complicato.

La pausa estiva non poteva giungere in un momento più propizio per ricaricarsi. Verstappen non riesce più ad essere performante e vincente come prima, Sergio Perez non è pervenuto con la scuderia di Milton Keynes che ha in ogni caso confermato il messicano, nonostante tutto.

Ci sono frizioni interne al team, Marko e Horner non se la passano benissimo. Anche perché all’orizzonte c’è la risalita della McLaren con Piastri e Norris in grande spolvero e almeno il titolo costruttori adesso è seriamente in pericolo.

Stroll-Verstappen, clamoroso intrigo in Formula 1: cambia tutto

In molti sono pronti a scommettere che se non già a fine stagione Max Verstappen potrebbe dire addio alla Red Bull molto presto. Il pilota olandese ha un contratto molto lungo ma che può risolvere in caso di mancata competitività della vettura. L’attuale campione del mondo si starebbe già guardando intorno per i prossimi anni. E non è escluso l’addio, se non nel 2025, per quello successivo.

Nel frattempo c’è l’Aston Martin in ascesa con la dirigenza che è pronta ad ingaggiare Adrian Newey che per anni ha fatto le fortune della Red Bull. Dopo l’annuncio di quest’ultimo, la casa automobilistica, anche grazie al nuovo dirigente, potrebbe spingere per assicurarsi le prestazioni di Max Verstappen per il 2026.

Secondo quanto riportato da Autosprint, il piano è presto fatto: per il prossimo anno verrà confermato Lance Stroll che continuerà a sedersi sul sedile dell’Aston Martin insieme all’altro pilota del team Fernando Alonso. Dal 2026, invece, si farà di tutto per ingaggiare Max Verstappen e convincerlo a sposare la propria causa, lasciando così la Red Bull.

La grande incognita, a quel punto, sarebbe il suo compagno in quanto lo spagnolo è in scadenza a sua volta alla fine di quell’anno, ma per pensare a questo c’è tempo. L’Aston Martin vuole fare all in sull’attuale campione del mondo.