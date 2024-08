Video pazzesco Schumacher: qualcosa di incredibile

Michael Schumacher ha regalato emozioni incredibili a tutti i suoi tifosi, ora in ansia per le sue condizioni: il video è incredibile

Michael Schumacher non è mai stato dimenticato per quanto fatto nel mondo della Formula 1. Soprattutto i tifosi della Ferrari conservano di lui un ricordo a dir poco unico.

Sette titoli mondiali in Formula 1 li hanno ottenuti solo Lewis Hamilton e Michael Schumacher. Il pilota tedesco resta ad oggi il più vincente insieme all’attuale driver della Mercedes ed ha scritto pagine indelebili della storia del Circus. Nessuno come lui ha vinto con la Ferrari, inaugurando una serie di successi che dal 2000 è stata interrotta solo da Fernando Alonso nel 2005 e 2006.

Dal momento del suo arrivo a Maranello, Schumi ha avuto bisogno di 4 anni per trovare la quadratura del cerchio, grazie anche al sapiente lavoro di Jean Todt e di Ross Brawn. Una volta inaugurata la stagione degli allori, però, la Rossa e il Kaiser sono diventati imbattibili.

Michael Schumacher, il clamoroso giro tra i tifosi a Monza

Purtroppo la presenza di Schumacher manca dalla Formula 1 dal 2013, quando a seguito dell’incidente sulle nevi di Meribel, la famiglia ha deciso di alzare un muro di privacy intorno alle sue condizioni. Da quello che è filtrato in questi anni, sappiamo che Schumi convive con una quotidianità complessa ed una riabilitazione difficile.

Quindi niente più bagni di folla per Michael che, durante la sua militanza con la Ferrari, ha più volte fanno esplodere di gioia i tifosi italiani. In particolar modo a Monza, per un’edizione Gran Premio d’Italia, si ricordano scene memorabili come quella con l’enorme cuore rosso e lo stemma al centro a festeggiare una delle tante vittorie in patria.

Un tifoso, proprio in questi giorni, ha voluto postare su X/Twitter, un video in cui viene immortalato proprio Schumacher alle prese con un difficilissimo rientro ai box dopo aver trionfato nel GP di Monza del 2000. Una folla sconfinata aveva già invaso la pista durante il giro di rientro e come mostrano le immagini il ritorno ai box non fu poi così agevole.

Michael Schumacher somehow avoids hitting fans after winning the 2000 Italian Grand Prix pic.twitter.com/8yqOtT5G1y — Histogram (@histogram) August 8, 2024

Quando però si è un fuoriclasse al volante, anche schivare persone a velocità sostenuta e con un’auto di F1 non diventa un problema. Quell’anno arrivò poi il primo titolo in rosso per Schumacher, con il trionfo finale a Suzuka.