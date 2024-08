Berrettini non ha dubbi, ha scelto Sinner: attesa già alle stelle

La scelta di Berrettini esalta i tifosi. C’è grande atteso per quello che potrebbe avvenire tra pochi giorni

Con un calendario inevitabilmente compresso a causa delle Olimpiadi di Parigi (una kermesse che ha portato grande visibilità mediatica ai partecipanti, in particolar modo al vincitore Novak Djokovic e allo sconfitto Carlos Alcaraz), è già tempo di Us Open per i campioni del circuito ATP.

Dopo il Masters 1000 di Montreal – una competizione priva di alcune grandi stelle, vista la vicinanza con la fine del torneo olimpico – e il successivo appuntamento con Cincinnati, il calendario osserverà una settimana di relativo riposo, col solo ATP 250 di Winston Salem in programma per chi magari necessita di qualche decina o centinaia di punti utili per rientrare nelle 32 teste di serie degli Us Open, il prestigioso ultimo Major stagionale.

La sconfitta, tra l’altro onorevole, patita per mano di Holger Rune, ha pregiudicato le possibilità di Matteo Berrettini di rientrare tra i migliori 32 per Flushing Meadows. Scivolato per il momento al numero 44 del ranking, l’azzurro guarda con estrema fiducia allo Slam newyorkese, sebbene rischi ancora una volta di trovare subito un big sulla sua strada.

Berrettini vota Sinner, e non è il solo: Jannik favorito numero uno

Protagonista, assieme ad altri illustri colleghi, di un video girato dal canale ufficiale dell’ATP Tour e in cui si chiedeva ai tennisti di indicare il loro favorito per gli Us Open, Berrettini non ha avuto alcun dubbio sulla sua scelta.

Oltre al finalista di Wimbledon 2021, altri tennisti si sono simpaticamente prestati a fare i loro pronostici in vista dell’evento clou sul cemento americano ovvero Stefanos Tsitsipas, Felix Auger-Aliassime, Ugo Humbert, Tomas Martin Etcheverry e Dominic Stricker.

Quasi tutti, con Berrettini in testa, sono stati concordi nell’indicare Jannik Sinner come favorito d’obbligo per lo Slam di New York. Tra gli intervistati, solo Auger-Aliassime ed Etcheverry hanno individuato Carlos Alcaraz come prossimo campione Slam. Per lo spagnolo, dato per favorito dai bookmakers, sarebbe una splendida tripletta nel 2024 dopo i precedenti trionfi al Roland Garros e a Wimbledon.

Da notare che in particolare Tsitsipas – vincitore su Sinner sulla terra di Monte Carlo – ha elogiato il gioco del numero uno del mondo, completo ed efficace sulla superficie che ospiterà la prossima edizione dello Slam newyorchese, al via da lunedì 26 agosto con finale prevista domenica 8 settembre.