Clamoroso in NBA, LeBron James potrebbe comprare una franchigia rivale

L’impatto economico di LeBron James nell’ambito sportivo è di portata planetaria. Un futuro incerto, ma incredibilmente affascinante

Nel mondo dello sport contemporaneo il nome di LeBron James va ben oltre il semplice concetto di un atleta d’élite. Con una carriera che lo ha visto dominare i parquet della NBA per oltre due decenni, James è diventato una figura che incarna l’essenza del potere economico e dell’influenza globale. Non è esagerato affermare che LeBron James – con il suo vasto impero finanziario e la sua rete di connessioni imprenditoriali – esercita un impatto comparabile a quello di una multinazionale.

Il fatto che oggi si parli di LeBron James come potenziale acquirente di una squadra di basket rivale ai suoi Los Angeles Lakers potrebbe sembrare sorprendente a prima vista, ma in realtà è la naturale evoluzione del suo ruolo nel mondo degli affari sportivi. James non è solo un giocatore, è un marchio globale con il potere di trasformare radicalmente qualsiasi franchigia sportiva con cui entra in contatto.

Questa ipotesi clamorosa è divenuta oggetto di discussione da quando diversi media d’oltreoceano hanno riportato che i Boston Celtics, una delle franchigie più storiche e vincenti della NBA, potrebbero essere messi in vendita. Dopo un periodo di successi, culminato con la vittoria del campionato NBA, i proprietari di maggioranza, guidati da Wyc Grousbeck, hanno deciso di esplorare la possibilità di cedere la franchigia. Tra i possibili acquirenti spicca il nome di Fenway Sports Group (FSG), un conglomerato di società sportive noto per il suo controllo di club di alto profilo come il Liverpool FC e i Boston Red Sox.

Ed è proprio qui che il nome di LeBron James entra in gioco. Dal 2011, James è un investitore del FSG, e nel 2021 è diventato un azionista di minoranza del gruppo. Questa connessione ha portato molti a ipotizzare che LeBron possa essere coinvolto nell’acquisizione dei Celtics, uno scenario che, se realizzato, sarebbe un colpo di scena senza precedenti nel mondo della NBA. I Celtics, infatti, rappresentano una delle più grandi rivali dei Lakers, la squadra con cui LeBron ha conquistato l’ultimo titolo NBA.

James proprietario dei Celtics: le implicazioni di tale accordo

Un eventuale acquisto dei Celtics da parte di LeBron James solleverebbe numerosi interrogativi e potrebbe avere ripercussioni su diversi fronti. In primo luogo, la CBA (Collective Bargaining Agreement) della NBA impone che un giocatore non possa possedere quote di una franchigia della lega finché è ancora attivo. Questo significa che James, per concretizzare un tale investimento, dovrebbe prima ritirarsi o, in alternativa, liberarsi delle sue quote nel FSG.

Inoltre, dal punto di vista simbolico e culturale, la possibilità che uno dei più grandi giocatori nella storia dei Lakers, una squadra storicamente rivale dei Celtics, possa divenire il proprietario della squadra di Boston, rappresenterebbe un paradosso clamoroso.

Ma al di là delle controversie, non si può negare che un tale scenario rafforzerebbe ulteriormente la posizione di LeBron James come uno degli imprenditori più influenti nel panorama sportivo globale.

Se dovesse riuscire nell’impresa, LeBron non solo entrerebbe nella storia come uno dei pochi giocatori NBA a diventare proprietario di una franchigia, ma lo farebbe nel modo più eclatante possibile, acquisendo la squadra che ha spesso rappresentato il suo più grande avversario in campo.