ESCLUSIVA SI Inter, conferme per Palacios: è il preferito, la situazione

Nuove conferme sul forte interesse dell’Inter per Tomas Palacios: secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari, come raccontato in esclusiva negli scorsi giorni quello del classe 2003 è il profilo preferito dai nerazzurri.

C’è concorrenza in Europa (Spagna e Germania) dalla quale Marotta e Ausilio dovranno guardarsi le spalle.

Dall’Argentina intanto rimbalza la notizia che il giocatore pur essendo arruolabile non prenderà parte al match fra l’Independiente Rivadavia ed il Talleres, previsto nella notte italiana di domani.