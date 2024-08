Firma ufficiale in MotoGP: ora cambia tutto

Un repentino colpo di scena è pronto a cambiare clamorosamente gli equilibri in pista. Ingaggio impronosticabile, concorrenza sbaragliata

In MotoGP, nulla è mai certo fino a quando la bandiera a scacchi non sventola. E anche allora le sorprese possono essere dietro l’angolo. Il mondo delle corse su due ruote è un labirinto di colpi di scena, dove strategie e decisioni che sembrano scolpite nella pietra possono cambiare in un attimo. Il margine tra vittoria e sconfitta è spesso sottile come un filo di gas, chi riesce a cavalcare il vento del cambiamento ne esce vincitore. E proprio quando sembrava che il mercato piloti per la prossima stagione stesse prendendo una direzione prevedibile, è arrivato un annuncio che ha scosso il paddock dalle fondamenta.

La scuderia Trackhouse Racing, recentemente entrata in MotoGP con grandi ambizioni e sostenuta dal prestigioso marchio Aprilia, ha stupito tutti con una mossa che in pochi avrebbero previsto. La notizia dell’ingaggio di Ai Ogura, talentuoso pilota giapponese attualmente in forza alla Moto2, ha lasciato di stucco addetti ai lavori e appassionati.

In un mercato piloti che sembrava aver già esaurito i suoi colpi migliori, l’ingresso di Ogura rappresenta un cambio di scenario totale per la classe regina del motociclismo. Ai Ogura, che attualmente occupa la seconda posizione nel campionato del mondo Moto2, dietro al compagno di squadra Sergio García Dols, ha ottenuto la promozione più ambita nel mondo delle due ruote. Ma ciò che rende questa notizia ancora più sorprendente è il fatto che Ogura salirà di categoria con un’Aprilia, la moto che difenderà i colori della Trackhouse, un team americano che fino a qualche tempo fa era pressoché sconosciuto nel panorama MotoGP.

Per la prima volta nella storia recente, un pilota giapponese debutterà in MotoGP senza essere legato a un marchio motociclistico del Sol Levante, rompendo una tradizione che ha sempre visto i talenti nipponici associati a Honda o Yamaha.

MotoGp, accordo e svolta totale

La decisione di Trackhouse di puntare su Ogura è stata un fulmine a ciel sereno. Ha sostituito Oliveira, pilota portoghese dal talento indiscusso. Eppure, i vertici del team americano hanno scelto di scommettere su un pilota giovane e promettente come Ogura, che ha dimostrato un’immarcescibile crescita costante e un potenziale enorme nelle ultime stagioni in Moto2.

Questa mossa non solo ridisegna la griglia di partenza della MotoGP per il 2025, ma getta anche una nuova luce sulle strategie di mercato delle scuderie.

D’altra parte, la situazione di Miguel Oliveira si fa ora delicata. Con pochissimi posti ancora disponibili per la prossima stagione, il portoghese dovrà giocare bene le sue carte. Le due Yamaha del team Pramac sono tra le poche moto ancora senza pilota, ma la concorrenza è feroce, con nomi come Jack Miller e altri talenti emergenti dalla Moto2, come Sergio García e Joe Roberts, pronti a entrare in gioco. Anche le opzioni Ducati, con i team VR46 e Gresini, rimangono aperte, ma uno dei sedili sembra già destinato a Fermín Aldeguer, un altro giovane pilota che sta facendo parlare di sé nella classe inferiore.

L’ingaggio di Ai Ogura non è solo una promozione per un pilota di talento, ma un segnale che la MotoGP è pronta a riscrivere le sue regole. Con nuovi protagonisti e nuove sfide all’orizzonte, la stagione 2025 si preannuncia come una delle più entusiasmanti e incerte degli ultimi anni.