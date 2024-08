Formula 1, clausola Sainz: può liberarsi se arriva un’offerta migliore

Il futuro del pilota spagnolo in uscita dalla Ferrari sotto la lente d’ingrandimento: spunta un dettaglio decisivo

Sono mesi caldi per quel che riguarda il mercato piloti in Formula 1, a maggior ragione vista la pausa estiva che sta lasciando tempo per studiare le ultime situazioni nel paddock rimaste ancora in discussione. Chi per tanto tempo è stato in bilico è certamente Carlos Sainz, il quale lo scorso febbraio si è ritrovato a fare i conti con l’addio alla Ferrari.

Un addio che il figlio d’arte per sua stessa ammissione non avrebbe voluto. Non adesso, almeno. La Scuderia di Maranello, nonostante il rendimento costante del 29enne madrileno, ha scelto di cambiare e di puntare sull’esperienza di Lewis Hamilton per provare a tornare ai vertici del Mondiale. Un digiuno di vittorie lungo 17 anni e che sta cominciando a diventare troppo lungo per la storia e le ambizioni della Scuderia. Che Hamilton possa essere parte della risposta a queste deludenti stagioni non vi sono dubbi ma, forse, il pilota iberico meritava maggiore gratitudine.

A Sainz hanno subito pensato diverse scuderie a caccia di una guida affidabile e che potesse portare sin da subito risultati. Oltre alla Williams che poi l’ha ingaggiato anche Sauber-Audi e Alpine hanno seriamente valutato di acquistare il pilota iberico. A questo punto dell’anno le speculazioni in sede di mercato sono all’ordine del giorno e proprio riguardo al futuro di Sainz sono stati svelati alcuni dettagli davvero interessanti. All’improvviso può tornare a cambiare tutto: non è detta l’ultima parola.

Pazzesco Sainz, lo ha voluto nel contratto con la Williams

Il quotidiano ‘Elgoldigital.com’ parla di Carlos Sainz e di quella che sarà tra pochi mesi l’avventura che lo spagnolo è pronto a vivere con la Williams. Il portale iberico riferisce di un dettaglio clamoroso presente nell’accordo tra il pilota e la sua futura squadra.

Sarebbe presente, infatti, una clausola di uscita che si attiverebbe nel momento in cui arrivi un’offerta per Sainz da parte di uno dei top team. La rivelazione arriva per bocca di Helmut Marko che ha anche ribadito come, dopo una buona stagione in Ferrari, Sainz avrebbe meritato un’occasione in una scuderia di vertice. Un’eventualità che, a questo punto, potrebbe ancora accadere.

Su Sainz ci sono stati sondaggi anche di Mercedes e della stessa Red Bull. Lo spagnolo ha atteso invano la proposta di un top team che poi non è arrivata. Con la clausola di uscita citata, l’ex Ferrari si garantisce questa possibilità anche in futuro.