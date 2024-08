Red Bull e Verstappen nel caos, il messaggio è chiaro: doccia fredda per Max

Guanto di sfida a distanza lanciato nei confronti di Max Verstappen. Il pilota, sempre in testa alla classifica, preso di mira da un collega

I piloti di Formula 1 in queste settimane si godono il meritato riposo estivo. Ad agosto, il Circus ha chiuso temporaneamente i battenti ma la riapertura delle ostilità si avvicina: il prossimo Gran Premio, che segnerà l’avvio della fase più calda della stagione, si disputerà domenica 25 agosto in Olanda.

Gara casalinga ed ideale per Max Verstappen, il leader della classifica piloti che però nelle ultime gare ha faticato e non poco. La risalita di scuderie come Mercedes e McLaren ha messo in lieve difficoltà l’olandese della Red Bull che però resta il capolista incontrastato della classifica pilota. Servirà però una reazione su pista alla ripresa delle ostilità.

Se dovesse confermarsi e vincere il suo quarto titolo mondiale, Verstappen si confermerebbe ulteriormente il pilota automobilistico più forte in circolazione. Recentemente l’emittente statunitense ESPN l’ha nominato “miglior pilota della stagione“, lasciando a bocca asciutta i protagonisti di altre discipline del motorsport assai seguite negli Usa.

Il campione della NASCAR sfida Verstappen: chi è il migliore?

Di solito la stampa USA preferisce privilegiare i campioni della Indy e della Nascar, come ad esempio Kyle Larson, il 32enne pilota che si è sempre contraddistinto per la sua versatilità, tanto da aver vinto numerosi trofei in vari tipi di competizioni automobilistiche.

Larson è rimasto probabilmente bruciato e stizzito dall’idea di considerare Max Verstappen come il miglior pilota in circolazione, visto che l’olandese della Red Bull si è cimentato sinora solo nei circuiti standard e mai su quelli da strada, come invece fatto dal fuoriclasse statunitense.

In un’intervista ripresa da FormulaPassion, Larson ha lanciato il guanto di sfida pubblicamente: “Non sono d’accordo con questa scelta. Io credo che non vi sia modo che Verstappen vinca una gara su sprint car nei circuiti americani, neppure una gara di Cup Series a Bristol. Io stesso magari avrei poche chance di vincere in Formula 1, ma penso di avere più possibilità io di fare ciò che fa lui e non il contrario, anche per via della vettura”.

La conclusione di Larson sa di vero affronto nei confronti di Max. “So di essere più forte di lui, non in tutte le discipline ma lo batterei nella maggior parte”, ha ribadito il pilota statunitense che di certo non pecca in autostima o sicurezza nei propri mezzi. Verstappen raccoglierà la sfida?