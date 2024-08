UFFICIALE – Gudmundsson è della Fiorentina. Palladino: “Lo sognavo di notte”

Ora è ufficiale: Albert Gudmundsson è un nuovo calciatore della Fiorentina. L’ormai ex fantasista del Genoa si lega al Grifone in prestito con diritto di riscatto e mette fine a quella che si era trasformata in una vera e propria telenovela, con tante squadre accostate al suo nome (su tutte l’Inter). Alla fine sarà Palladino ad averlo in campo, in questa stagione.

Di seguito la nota del club viola: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo di prestito oneroso con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Albert Gudmundsson dal Genoa CFC. Gudmundsson, nato a Reykjavík (Islanda) il 15 giugno 1997, nel corso della sua carriera, ha indossato, le maglie dell’ AZ Alkmaar e del PSV Eindhoven, Club con il quale ha vinto un Campionato Olandese. Durante l’ultima stagione, con la maglia del Genoa, ha disputato 37 partite tra Serie A e Coppa Italia collezionando 16 gol e 5 assist. Gudmundsson ha, inoltre, vestito la maglia della Nazionale Maggiore islandese in 37 occasioni segnando 10 gol. Il nuovo calciatore viola verrà presentato alla stampa martedì 20 agosto alle ore 12:30 presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park”.

L’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha parlato così di lui in conferenza stampa: “Me lo sono sognato tutte le notti in questo periodo, non vedevo l’ora che arrivasse. L’ho voluto fortemente insieme alla società, è uno degli attaccanti più forti della Serie A e ci darà una grande mano in quella zona del campo. E’ perfetto per le mie idee di calcio e anche lui voleva fortemente la Fiorentina. Siamo felici di averlo con noi, sono sicuro che farà un grande campionato”.