UFFICIALE – Pinamonti firma con il Genoa: “Che emozione tornare qui”

Andrea Pinamonti è un nuovo calciatore del Genoa: arriva in prestito con diritto di riscatto . Di seguito la nota del club ligure: “Andrea Pinamonti è un giocatore del Genoa. Nato a Cles, in provincia di Trento il 19/05/1999, l’attaccante arriva a titolo temporaneo con opzione di riscatto dal Sassuolo. Cresciuto nei settori giovanili di Chievo e Inter, in carriera ha realizzato 43 gol nelle competizioni nazionali professionistiche. Bentornato al Genoa, Andrea!”.