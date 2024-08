Berrettini meglio di Sinner, è successo davvero: lo ha beffato così

Matteo Berrettini è riuscito a far meglio di Jannik Sinner questa volta: un risultato incoraggiante per il tennista azzurro

Matteo Berrettini sta cercando pian piano di tornare ai propri livelli dopo un periodo davvero difficile sia a livello fisico che mentale. Un ottimo risultato può dargli molta fiducia, anche perché ha messo dietro lo stesso Sinner.

Il periodo di appannamento è stato molto lungo ma da qualche mese a questa parte Matteo Berrettini sembra essere tornato in carreggiata. Non solo la risalita nella top 40 del ranking ATP ma anche delle prestazioni in tornei importanti come Wimbledon (dove è stato battuto da Sinner al termine di una sfida molto combattuta) e vittorie a Marrakesh, Gstaad e Kitzbuhel. Risultati importanti per Matteo, condizionato negli anni passati da troppe problematiche fisiche, che hanno inciso anche mentalmente.

Berrettini meglio di Sinner in una speciale classifica

Berrettini sembra essersi ritrovato, anche se a Cincinnati le cose non sono andate come sperava. Nel primo match è stato subito eliminato dal danese Holger Rune. Dopo aver vinto il primo set ha ceduto nei seguenti due perdendo un match che era comunque alla sua portata. Un peccato visto il tentativo di scalare posizioni in classifica e la buona condizione di forma che stava attraversando. Tuttavia anche con la sconfitta in Ohio, il classe ’96 ha di cui consolarsi con un risultato che gli permette di superare Sinner.

Se andiamo a vedere la statistica del numero dei set vinti consecutivamente nel circuito da un tennista italiano, ci accorgiamo che Matteo Berrettini è in testa. Grazie ad un’ottima estate, infatti, Matteo ha messo insieme la bellezza di 21 set consecutivi vinti. Nella speciale classifica è davanti a Sinner (20) e a Cancellotti (16).

Una bella soddisfazione per il primo finalista italiano della storia di Wimbledon, che mira a riscattarsi agli US Open, pur dovendo probabilmente affrontare un sorteggio non semplice. Jannik Sinner, dal canto suo, dopo Cincinnati dovrà prepararsi nel migliore dei modi per questo finale di stagione.

Maggior numero di set consecutivi vinti da un italiano nel Tour: #1 Berrettini – 21 🆕

#2 Sinner – 20

#3 Cancellotti – 16

#4 Gaudenzi, Sinner (3) – 15

#5 Sonego – 13 pic.twitter.com/LSKRdez1Ws — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) August 14, 2024

Difendere il numero 1 del mondo è la sua priorità. Intanto, con il ko di Alcaraz a Cincinnati, è sicuro di mantenere la vetta anche nella Race.