Inter, Inzaghi: “C’è delusione, se prendi 2 gol così è difficile vincere le partite”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ai microfoni di DAZN dopo il pari di Genova. “C’è delusione, abbiamo fatto una partita seria e concentrata. Già il primo gol è stato un incidente. Poi siamo stati bravi. Nel secondo tempo siamo stati un po’ più lenti ma quando troviamo gol all’84’ dobbiamo essere più bravi, lì non sono soddisfatto.

Se prendi 2 gol così è difficile vincere le partite. Il pareggio non ci soddisfa. Non devi prendere gol in quel modo. La squadra mi stava piacendo ma non puoi vincere regalando due gol simili. Niente da dire sull’impegno dei ragazzi ma vatti a vedere i gol che abbiamo preso. Abbiamo concesso un tiro di Badelj in tutto al Genoa”.