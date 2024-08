Inter, Marotta: “Cerchiamo un profilo alla Bisseck. Su Gudmundsson…”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ai microfoni di DAZN: “Gudmundsson? Sinceramente era un effetto mediatico. Noi abbiamo approfondito, ma non più di tanto perché abbiamo un organico offensivo che ci dà ampie garanzie dal punto di vista numerico e della qualità. La cosa non ha avuto progressi”.

DIFENSORE – “Diciamo che noi cerchiamo un profilo alla Bisseck come caratteristiche, sia a livello di qualità che di età e di valore. Stiamo seguendo una pista valida con Ausilio e Baccin, per cui lavoriamo sapendo benissimo che il mercato è ancora aperto. Non c’è ansia, oggi ci presentiamo assolutamente di tutto rispetto, in una rosa di tutto rispetto. Siamo contenti di quanto fatto, consapevoli di avere una rosa competitiva. Non facciamo nomi perché poi significherebbe fare brutta figura se non lo prendi. Abbiamo delineato il profilo e questo è già una bella notizia”.