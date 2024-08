Primavera 1, Genoa-Juventus in diretta in esclusiva su Sportitalia

Tra poco meno di mezz’ora, scendono in campo le formazioni Primavera di Genoa e Juventus per la gara valida per la 1^ giornata del torneo di Primavera 1. Esordio sulle panchine di rossoblù e bianconeri per i tecnici Jacopo Sbravati e Francesco Magnanelli.

Queste le formazioni:

GENOA: Consiglio, Meloni, Barbini, Rossi, Romano, Contarini, Papastylianou, Ghirardello, Arboscello, Venturino, Arata. All. Sbravati.

JUVENTUS: Zelezny, Nisci, Martinez, Bouf, Ripani, Vacca, Verde, Di Biase, Pagnucco, Flores, Bassino. All. Magnanelli.

La gara sarà visibile in streaming a questo link. Oppure sul canale 60 del digitale terrestre.