Serie A, il Milan rimonta il Torino da 0-2 a 2-2

Rischia il Milan a San Siro all’esordio contro il Torino. I rossoneri rimontano da 0-2 a 2-2 nel finale e si salvano coi gol di Morata e Okafor. La squadra di Paulo Fonseca rischia di perdere subito e non va oltre il pareggio contro la formazione di Paolo Vanoli.

I rossoneri così pareggiano il risultato dell’Inter. I nerazzurri non erano andati oltre il pari in casa contro il Genoa.

Torino avanti sul Milan

La squadra rossonera prende il controllo del gioco immediatamente. Rafa Leão ha subito una mezza occasione, il Milan ci prova più volte senza impensierire più di tanto il Torino. La gara si incanala su binari molto equilibrati. E alla mezz’ora è il Toro a trovare il gol. Su un’azione confusa in area di rigore, Thiaw segna nella propria porta e a segnalarlo è la goal line technology.

Nel finale del primo tempo, le azioni si susseguono con almeno due azioni pericolose del Torino e una del Milan.

Il Milan va all’inferno e poi ritorna

All’inizio del secondo tempo non accade granché. Finché Maresca non assegna un rigore al Milan che poi toglie dopo revisione al VAR. È quasi uno sliding doors perché dopo pochi minuti Zapata raddoppia per il Torino.

Lo 0-2 sveglia il Milan che comincia a pressare il Torino. Dopo alcune occasioni, il subentrante Morata, all’esordio in rossonero, trova il gol dell’1-2 al minuto 89, deviando in porta una conclusione di Reijnders. Negli 8 minuti di recupero, il pari lo segna il solito Okafor, che come l’anno scorso salva il Milan nei finali.