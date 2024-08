Sinner, che mazzata: non ci crede nessuno, la notizia gela i fans

Impegnato nel Masters 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner incassa il verdetto appena arrivato. Coinvolti anche Djokovic e Alcaraz

C’era una volta il numero uno del mondo. C’era una volta e c’è ancora, in realtà, dato che il primato nel ranking mondiale di Jannik Sinner non è ancora in pericolo per lo meno fino agli Us Open, l’ultimo Major stagionale che prenderà il via il 26 agosto.

Parliamo al passato della leadership del campione di San Candido perché, al di là di quello che dice la classifica, la sensazione prevalente è che ora quasi nessuno ritenga il tennista azzurro il miglior giocatore del mondo. Perlomeno non è considerato, attualmente, il più in forma. Il discorso è sottile, ma non troppo.

Come prima di scalzare Novak Djokovic dal trono mondiale della classifica ATP, erano in molti a ritenere Jannik già capo classifica nel ranking (lo disse lo stesso fuoriclasse serbo al principio della stagione sulla terra rossa), ora l’allievo di Simone Vagnozzi paga uno stato di forma non proprio eccelso.

Nella considerazione degli esperti (tra questi ci mettiamo anche i bookmakers, spesso vero termometro della competitività di un dato atleta) ha ovviamente pesato il parziale flop di Jannik nei due grandi appuntamenti del Roland Garros e di Wimbledon. Succede quindi che, complice la battaglia ad altissimi livelli tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz ai Giochi Olimpici (Sinner era assente a causa dei postumi di una tonsillite), il serbo e lo spagnolo si siano attirati i favori del pronostico in vista dello Us Open.

Sinner superato da Alcaraz e Djokovic: parlano le quote

Secondo William Hill, nota agenzia internazionale di scommesse, il primo favorito per Flushing Meadows è Alcaraz, quotato a 2,37. A seguire ecco Djokovic, la cui vittoria sarebbe pagata 2,87. Solo terzo Jannik Sinner ‘bancato’ 3,25.

Scorrendo i dati di altre società che hanno già diffuso i loro antepost in vista degli Us Open, la situazione appare leggermente diversa, sebbene con riferimento solo alla seconda piazza anziché per il ruolo di vincitore. Per BWIN il grande favorito è sempre Carlos Alcaraz, quotato a 2,30. A seguire a pari merito ci sono Jannik Sinner e Novak Djokovic a 3,25. Quarto favorito Medvedev a 8, poi Zverev a 13. Molto lontani gli altri, con Tsitsipas e Shelton a 29, Fritz e Berrettini a 34.

Eurobet indica come favorito Carlos Alcaraz a 2,35, seguito da Jannik Sinner a 2,85 con Novak Djokovic quotato a 3,50 in terza posizione. Per finire, Snai punta sempre sullo spagnolo (quotato a 2,50) come probabile vincitore, seguito dall’azzurro a 3,25 e dall’ultimo campione olimpico a 4.