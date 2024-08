Valentino Rossi, c’è la svolta ufficiale: annuncio improvviso e fan in estasi

Annuncio improvviso, arriva la svolta per Valentino Rossi e il suo team: adesso è ufficiale, finalmente ce l’ha fatta

C’è grande fermento nel team VR46 in questo periodo. Le novità delle ultime settimane hanno completamente cambiato le aspettative e le ambizioni della squadra in vista della prossima stagione.

Dopo un’annata non proprio soddisfacente dal punto di vista dei risultati, la squadra di Valentino Rossi dal 2025 potrà puntare seriamente a insidiare i primi della classe grazie alla moto ufficiale Ducati, affidata a Fabio Di Giannantonio. Una novità importante ma non l’unica per i tifosi, entusiasti per un annuncio arrivato nelle ultime ore.

Dopo una lunga attesa, probabilmente frutto di un necessario periodo di riflessione, Valentino Rossi ha sciolto le riserve. Ad affiancare Di Giannantonio non ci sarà un ragazzo di belle speranze, un giovane con cui poter costruire un progetto a lungo termine, bensì un pilota esperto, un campione del mondo del 2017 pronto a dare il suo contributo per far spiccare il volo scuderia guidata da Alessio “Uccio” Salucci.

Una vecchia conoscenza della Riders Academy di Valentino, pronta a tornare ‘a casa’ e a legare nuovamente il suo destino a quello dell’ex pilota, per anni punto di riferimento e vero talento per lui come per tutti i piloti della sua generazione.

MotoGP, è ufficiale: nuovo pilota per il team VR46

Il regalo dell’estate di Valentino ai suoi tifosi è stato sicuramente l’annuncio dell’accordo con Ducati per avere una moto ufficiale nel 2025 ma anche quello dell’arrivo nel team di una vecchia conoscenza del mondo VR46: Franco Morbidelli. Sarà proprio il pilota romano, classe 1995, a guidare infatti la Ducati GP-24 che completerà il team nel prossimo Mondiale.

Una grandissima novità che regalerà allo stesso pilota una continuità forse cercata, visto e considerato che già in questa stagione Morbidelli ha avuto l’opportunità di guidare la GP-24 nel team Pramac, in quest’ultima stagione da ducatista per la squadra guidata da Gino Borsoi.

A confermare la notizia dell’ingaggio di Morbidelli è stato lo stesso Pertamina Enduro VR46, corredando il proprio annuncio con un commento firmato dallo stesso Alessio Salucci: “Franco è stato il primo a entrare nella nostra Academy, lo conosciamo da molto tempo, lo abbiamo visto crescere tra le strade di Tavullia. (…) Siamo sicuri che riuscirà a competere con i più forti“. Una convinzione che ha trovato d’accordo lo stesso Morbidelli, contentissimo di essere approdato in una squadra in cui non faticherà a sentirsi a casa: “Ringrazio tutti per la fiducia, ho voglia di tornare a gioire con il resto del gruppo“.