Bologna-Udinese, a Orsolini risponde Gianetti: Italiano inizia con un 1-1

Parità assoluta fra Bologna ed Udinese nella partita delle 18:30 fra le due squadre. Meglio il Bologna nella prima frazione di gioco. Prima occasione per Orsolini, trovato in area da Fabbian. Il fantasista calcia, ma Okoye risponde presente. Al 15′ traversone dalla destra di Posch, Ndoye fa la sponda per Moro che calcia, ma Perez devia in angolo. Al 30′ grossa occasione per i rossoblu: tacco grandioso di Orsolini per Ndoye, che a tu per tu con Okoye manda di un soffio a lato.

Al 57′ i felsinei concretizzano. Orsolini realizza il calcio di rigore conquistato da Erlic, atterrato in area da Payero. Ma è un fuoco di paglia. Al 67′ lo stesso Payero rimedia al precedente errore e guadagna a sua volta un rigore, atterrato da Skorupski. Il portiere poi pero para il rigore calciato da Thauvin. Sul calcio d’angolo seguente arriva il pari, con Giannetti che insacca di testa. Girandola di cambi finale, ma la partita rimane ferma in parità.