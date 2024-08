Conte, c’è tanto da lavorare: il Verona affonda il Napoli, 3-0. E Kvaratskhelia esce per infortunio

Il primo Napoli di Conte è rimandato: dopo una prima frazione di gioco positiva, gli azzurri crollano sotto i colpi del Verona che si impone per 3-0 al Bentegodi.

Primo tempo: dominio azzurro, ma senza reti.

Il Napoli nella prima frazione di gioco domina, ma non sfonda. Otto i tiri degli Azzurri verso la porta veneta, con il possesso palla stabilmente in mano alla squadra di Conte. Il Verona si chiude e punta a ripartire.

Dopo una prima fase senza grandi occasioni, i tentativi più pericolosi sono di Kvaratskhelia e Politano, entrambi con tentativi dalla distanza. Poi in un inserimento, Anguissa colpisce mandando di poco alto. Tocca a Lobotka che dopo un buono scambio con Politano calcia sopra la traversa. Enorme occasione per Kvaratskhelia, che però calcia addosso a Tchatchoua.

Poi la brutta notizia: si ferma proprio Kvaratskhelia. Era stato colpito al collo da Dawidowicz ed ha accusato un giramento di testa. Dentro Raspadori.

Secondo tempo: notte fonda.

Il secondo tempo inizia con il gol dei padroni di casa: dopo meno di cinque minuti di gioco gli azzurri si fanno trovare impreparati, Lazovic sfonda e serve un bell’assist in area a Livramento, che anticipa Juan Jesus col taglio sul primo palo e segna.

Al 61′ reazione del Napoli con Angussa che si coordina dal limite e centra la traversa. Al 73′ il nuovo acquisto Mosquera prende il posto di Tengstedt. E dopo appena un minuto è proprio il colombiano a raddoppiare sull’assist di Duda. Nel finale più che il ritorno del Napoli, c’è spazio per il quasi-tris veronese: Tchatchoua crossa ancora per Mosquera, Meret salva tutto. Ci prova solo Cheddira, ma gli Azzurri non riescono a segnare. E nel recupero ecco la ciliegina sulla torta gialloblu: 3-0, è ancora Mosquera a mettere il sigillo abile a sfruttare l’assist di Lazovic..

Kvara, la prima diagnosi – Il Napoli ha reso nota la prima diagnosi ufficiale: l’esterno offensivo georgiano è stato sostituito per un affaticamento muscolare.