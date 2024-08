ESCLUSIVA SI Pedullà: “Rugani all’Ajax, arrivati i documenti: la data della partenza”

Rugani fosse in rapida evoluzione e che si potesse arrivare ad una svolta in breve tempo. Nelle scorse ore vi abbiamo anticipato che la situazione legata a Danielefosse in rapida evoluzione e che si potesse arrivare ad una svolta in breve tempo.

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, ora ci siamo per l’addio del difensore della Juventus, messo ai margini dal club bianconero dopo l’arrivo di Thiago Motta. “ Rugani – Ajax , documentazione completata. Partenza entro domani” – riferisce Pedullà. Che poi precisa: “ Autorizzazione della Juventus per le visite. Probabile partenza da Torino per Amsterdam domani prima di mezzogiorno. L’inseguimento di F arioli va in porto”.