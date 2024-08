Alle 20:45 in campo Lazio e Venezia: due squadre che hanno in comune il cambio della guida tecnica per la nuova stagione. Vediamo le scelte ufficiali di formazioni da parte di Baroni e Di Francesco.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni

Venezia (3-4-2-1): Joronen; Altare, Svoboda, Sverko; Sagrado, Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Gytkjaer. All. Di Francesco