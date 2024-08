Manna: “Osimhen? Situazione bloccata, cerchiamo una soluzione”

Il direttore sportivo del Napoli Manna ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima dell’inizio del match tra Verona e Napol: “Osimhen? Le parole del mister sono oggettive, è una situazione bloccata. Victor è un giocatore importante con parametri importanti, la sua volontà è chiara e noi abbiamo voluto mantenere l’integrità del gruppo. Vedremo cosa succederà nei prossimi 10 giorni di mercato. Dare delle sensazioni non è corretto. Stiamo lavorando con i suoi agenti. Possibile che resti? Ha un contratto per altre due stagioni quindi è chiaro che se non si troverà una soluzione entro il 30 di agosto bisognerà parlare con il ragazzo”.

Sulle parole di Conte in conferenza il dirigente ha poi aggiunto: “Nessuna critica. Anche noi avremmo voluto arrivare all’inizio del campionato con una rosa più competitiva, ma ci sono state delle difficoltà”.