Sinner pazzesco: così ha sconvolto tutti

Incredibile quanto visto nel match di esordio di Jannik Sinner a Cincinnati: pubblico senza parole e applausi scroscianti

Chiamato ad un esordio che si prospettava difficile più per i dubbi e le scorie che il precedente torneo di Montreal aveva lasciato nell’animo del tennista, Jannik Sinner se l’è cavata senza brillare particolarmente.

6-4 7-5 il risultato, frutto di quasi due ore di partita, tra l’azzurro e Alex Michelsen, giovane tennista statunitense numero 57 del mondo. Sinner, inutile negarlo, non è stato brillante come suo solito. A parziale giustificazione per una prestazione che spesso ha rischiato di far rientrare in partita il suo avversario ci sono le parole dello stesso campione altoatesino che ha ribadito di non essere al 100%.

Vero è che qualcuno potrebbe dire che si sia trattato di una sorta di ‘giustificazione autoprodotta’, ma le difficoltà sono emerse eccome durante il confronto col 19enne americano. In particolare ciò che ha funzionato poco è stato il servizio, come puntualmente sottolineato da Paolo Bertolucci in un post su X al termine dell’incontro.

Parafrasando un linguaggio di stampo prettamente calcistico, l’importante per Jannik non era giocare bene, ma vincere. E il match è stato portato a casa, condito anche da qualche colpo sensazionale che ha lasciato a bocca aperta avversario e pubblico sugli spalti.

Sinner, lungolinea fulminante: colpo da maestro (VIDEO)

Nel corso di un confronto che lo ha visto annullare ben 8 palle break al suo rivale, Sinner non si è fatto mancare qualche prodezza. Una in particolare ha catturato l’attenzione e gli applausi del pubblico che hanno assistito alla partita giocata nel clima torrido che contraddistingue da sempre il torneo estivo americano.

Messo all’angolo da Michelsen sulla diagonale del rovescio, il numero uno del mondo ha letteralmente tirato fuori un coniglio dal cilindro, fulminando il suo avversario con che ha lasciato impietrito lo statunitense.Nonostante un buon numero di spettatori presenti parteggiasse giustamente per il connazionale, la prodezza di Jannik ha strappato applausi a scena aperta. Il rovescio lungolinea è certamente uno dei colpi che Sinner ha maggiormente migliorato negli ultimi mesi.

“HOW does he take that back down the line?” 😱 World class winner from @janniksin #CincyTennis pic.twitter.com/2zXlfY3Qhc — Tennis TV (@TennisTV) August 14, 2024

Una soluzione spesso definitiva che se resta in campo, e spesso rimane tra le linee, significa impossibilità per l’avversario di controbattere con un colpo eventualmente solo difensivo.