Sinner sorprende ancora, è il primo nella storia: il dato lascia increduli

Grazie alla vittoria in rimonta ottenuta contro Andrey Rublev a Cincinnati, Jannik Sinner ha riscritto la storia ancora una volta

Rivincita doveva essere e rivincita è stata. Non senza soffrire, non senza qualche patema di troppo – specialmente nel primo set e sul finale del terzo parziale – ma Jannik Sinner ce l’ha fatta: ha battuto Andrey Rublev, suo giustiziere una settimana prima in quel di Montreal, approdando così alle semifinali del prestigioso Masters 1000 di Cincinnati.

Un match di sofferenza, quello del neo 23enne altoatesino, apparso ancora lontano dal sui miglior tennis, come dimostrano i 44 errori non forzati (un’enormità) compiuti nell’arco di tutto l’incontro. C’è da dire che, come sottolineato dallo stesso tennista nell’intervista a caldo post-partita, che il vento ha avuto il suo peso nel condizionare un match in cui anche il russo è incappato in un numero di ‘unforced’ veramente elevato (47).

“Abbiamo giocato in condizioni molto dure. Nel primo set Andrey ha iniziato molto bene e io non ho giocato il mio tennis migliore. Nel secondo, invece, ho avuto molte chance. Ho aspettato di avere l’occasione giusta. Sono felice di essere in semifinale“, ha detto il numero uno del mondo, il quale, prima del match, è stato anche pizzicato dalle telecamere a schiacciare un piccolo pisolino nella sala d’attesa riservata ai giocatori che attendono di essere chiamati dallo speaker per l’ingresso in campo.

Sinner, ennesimo record: mai nessuno ci era riuscito prima

L’affermazione contro il rivale moscovita. oltre a ribadire una continuità di risultati che nessuno può vantare nel circuito – basti pensare che sono tornati ad essere quasi 1000 i punti di vantaggio su Carlos Alcaraz nella Race 2024 – ha regalato all’ex allievo di Riccardo Piatti un nuovo record. L’ennesimo di un 2024 denso di soddisfazioni per l’eroe di Malaga.

Nona semifinale in un 1000 in carriera e quarta in stagione dopo Miami, Indian Wells e Monte Carlo, Jannik è diventato il primo italiano a raggiungere le semifinali a Cincinnati, dove sfiderà Alexander Zverev, vincente in rimonta, alla fine di una lunga battaglia contro Ben Shelton.

Come detto, Jannik è il primo italiano a spingersi così avanti nel torneo americano. Prima di questa edizione, il miglior piazzamento erano stati i quarti di finale raggiunti in due occasioni. Nel 1995 ci arrivò Renzo Furlan, fermato poi dall’allora numero uno del mondo Andre Agassi. Nel 2014 è toccato invece a Fabio Fognini raggiungere sempre i quarti, quando poi venne sconfitto da Milos Raonic.