Bomba in Formula 1: annuncio a sorpresa di Briatore

Flavio Briatore, tornato in Formula 1 con un ruolo operativo in Alpine, si è esposto con un annuncio che ha lasciato tutti di stucco

Da qualche settimana il mondo della Formula 1 ha ritrovato un protagonista eccellente del passato, tornato in questo mondo con il ruolo di consulente operativo. Stiamo parlando di Flavio Briatore, il noto manager italiano che è stato chiamato dalla Alpine per aiutare il team francese con miglioramenti strategici per la stagione in corso e le prossime annate.

Briatore, in passato, ha lavorato come team principal per scuderie di primo livello, come Benetton e Renault. Sotto la sua guida hanno corso piloti straordinari e vincenti come Michael Schumacher e Fernando Alonso. Per questo motivo la Alpine ha scelto di richiamare l’imprenditore piemontese che, certamente, è un esperto per quanto riguarda il mondo della F1 e le sue innumerevoli accortezze.

Negli scorsi giorni Briatore è intervenuto in un noto podcast che parla appunto di gare automobilistiche, Formula For Success condotto da Eddie Jordan e David Coulthard. Nella chiacchierata si è anche parlato di un pilota che, secondo Briatore, potrebbe rappresentare il nuovo leader della F1in futuro.

Flavio Briatore sicuro, che elogio per il pilota

Come detto, Flavio Briatore ha una vera e propria capacità nel riconoscere talenti e leader nell’ambito della Formula 1 visto che, proprio grazie a lui, si sono imposti piloti di grandissimo livello. Il prossimo a poter diventare un campionissimo, sempre secondo il suo parere, è l’australiano Oscar Piastri.

Il pilota della McLaren viene visto come un vero e proprio crack in F1, almeno stando a Briatore: “Se non sarà campione del mondo l’anno prossimo, allora entro il 2027 ci arriverà. Se la McLaren avrà ancora una monoposto competitiva, credo che Piastri sarà uno dei migliori piloti in assoluto. È giovane, talentuoso e ha dimostrato di avere la grinta necessaria per competere ai massimi livelli. Il suo potenziale è immenso, e potrebbe davvero dominare la scena delle corse automobilistiche nei prossimi anni”.

Piastri effettivamente ha dimostrato grande crescita negli ultimi tempi. Dopo una stagione altalenante lo scorso anno in McLaren, nel 2024 sta approfittando dei miglioramenti della monoposto e ha portato a casa risultati eccellenti come la vittoria nel GP di Ungheria. Tranne che per il GP degli USA, Piastri è sempre andato a punti ed occupa attualmente il quarto posto in classifica piloti davanti a colleghi più esperti come Sainz, Hamilton e Perez.