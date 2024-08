ESCLUSIVA SI Pedullà: “Kalulu-Juve, nuovo contatto entro un’ora: il punto”

La trattativa fra il Milan e la Juventus per il passaggio di Pierre Kalulu in bianconero non è affatto tramontata. Le parti sono ancora in contatto per il trasferimento del difensore centrale francese e ci sono importanti novità in merito.

Ecco quanto riporta Alfredo Pedullà: “Kalulu entro un’ora nuovo contatto telefonico. Il Milan ha lasciato libertà di scelta al difensore, ma alla Juventus avrebbe maggiore spazio rispetto a quanto non accadrebbe al Milan. Non trova riscontro la voce di un rifiuto definitivo emersa in mattinata. Per il momento la Juventus non prende in considerazione alternative”.