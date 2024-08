Juve, Thiago Motta: “Contento per Mbangula, ottima gara. Su Yildiz e Vlahovic…”

Thiago Motta, allenatore della Juve, è stato intervistato da Dazn dopo la sfida contro il Como: “Buone sensazioni, me lo aspettavo, mi aspetto tanto, non solo da lui (Mbangula, ndr.), ma anche dagli altri. Come ho detto prima, oggi ha giocato perché si merita di essere in campo, per tutto il lavoro fatto dal primo giorno fino ad oggi. Sono contento per lui, ha fatto una buona prestazione. E sono contento per la squadra perché alla fine come squadra abbiamo fatto un’ottima gara. L‘umiltà ci vuole sempre, oggi l’umiltà di Dusan di tornare indietro e ricompattare la squadra, di stare insieme, i nostri difensori di comunicare il momento di uscire. Abbiamo giocato contro una buona squadra che viene da un grande entusiasmo. Yildiz vicino a Vlahovic? Dusan ha fatto una grandissima partita è un giocatore importante per noi, che ha bisogno sicuramente della squadra. Kenan ha anche caratteristiche importanti per giocare in quella posizione. Oggi ha giocato lì, ma con la sua qualità può giocare in diversi ruoli, dipenderà da come sta lui, dalla squadra che andremo ad affrontare sicuramente”.