“Una pugnalata al cuore”, rivelazione choc su Schumacher: sono tutti sconvolti

Rivelazione sconvolgente su Schumacher, una vera pugnalata al cuore per tutti i suoi fan: parole incredibili

Si torna a parlare della famiglia Schumacher. Dopo mesi di silenzi, nelle ultime settimane il cognome più importante nel mondo della Formula 1 è tornato sulle bocche di tutti. Purtroppo non per le notizie che tutti aspettavano sui miglioramenti di Michael. Le condizioni dell’ex ferrarista restano nascoste al grande pubblico, celate dietro un velo di privacy che non lascia spazio a nessuna insinuazione. Di cose da dire su Schumacher, o meglio sugli Schumacher, ce ne sono però ancora molte, come dimostrato dalla rivelazione choc venuta a galla negli ultimi giorni.

Se di Michael non abbiano notizie, negli ultimi mesi a conquistare le prime pagine dei giornali è stato l’altro Schumacher, Ralf, autore del più sorprendente dei coming out. L’ex pilota della Williams, ha svelato non molto tempo fa, attraverso i social, la propria omosessualità, confessando anche di essere da tempo fidanzato con un uomo in grado di rubargli il cuore e di costruire con lui una vita estremamente felice.

Una confessione che aveva commosso tutti i suoi fan, compreso il figlio David, nato dalla relazione con l’ex moglie Cora Brinkmann e prontissimo a dimostrare al padre tutto il suo sostegno per una rivelazione coraggiosa in un mondo machista e conservatore come quello del motorsport. Non tutti però sono rimasti colpiti in positivo dalla sua voglia di fare coming out. A polemizzare, in particolare, con Ralf è stata proprio Cora, ex moglie ferita e tradita nell’orgoglio per quanto accaduto durante il loro matrimonio e anche negli ultimi giorni.

Coming out Schumacher, l’attacco dell’ex moglie Cora: parole durissime

Se indiscrezioni su una presunta omosessualità di Ralf Schumacher erano circolate già durante la carriera in Formula 1 dell’ex pilota, ogni insinuazione era sempre stata negata dallo stesso protagonista, desideroso di difendere la sua vita privata, anche per rispetto della sua allora consorte, Cora.

Proprio quest’ultima, intervistata al ‘Der Spiegel’, ha però voluto confessare tutto il suo disagio per quanto accaduto in quegli anni e in questi giorni. Perché questo coming out non l’ha coinvolta minimamente, e l’ha fatta anzi sentire presa in giro: “Avrei preferito mi rendesse partecipe, sarebbe stato un modo per dimostrarmi rispetto“.

Dopo aver svelato che durante la sua carriera Ralf le aveva sempre negato la propria omosessualità, arrivando addirittura a farla sentire in colpa per queste insinuazioni, a farla sentire bisognosa di supporto psicologico, Cora ha sentenziato, senza troppi giri di parole, di essersi sentita tradita: “Il suo coming out è stato una pugnalata al cuore“.

E il motivo non è tanto il presente. Cora sa bene che Ralf deve godersi al massimo la sua nuova storia d’amore. Quel che l’ha ferita è il fatto di essersi sentita protagonista di una pantomima. Con quelle parole l’ex marito ha trasformato il suo matrimonio in qualcosa di molto lontano dall’ideale romantico che pensava di aver vissuto: “Sento di essere stata usata, mi sento come se mi avesse rubato gli anni migliori della mia vita. Mi fidavo di lui, ora non sono sicura che mi amasse“.