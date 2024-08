EPT di Barcellona in arrivo: 20 anni fa la prima edizione…

Non bisogna però dimenticare che Barcellona è una città notoriamente festaiola e non perde l’occasione per dimostrarlo anche durante l’EPT. L’organizzazione ha infatti preparato un programma davvero ricco di intrattenimenti alternativi alla pokeroom. Ci sono escursioni con brunch in catamarano alla scoperta della città, serate all’insegna del buon cibo, dello spettacolo e dei quiz (sull’EPT ovviamente!), un torneo di padel e una Taverna-Lounge sempre aperta per i giocatori.

