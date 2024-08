Juventus, subito due grattacapi per Motta

Pronti via e la Juventus di Thiago Motta ha dato subito segnali incoraggianti con un’ottima prestazione e alcune risposte positive inattese come quella di Mbangula. Il day after però ha portato due problemi importanti. Due infortuni muscolari Uno è quello previsto di Timothy Weah, uscito all’intervallo, l’altro inatteso è quello di Khephren Thuram. Due ko che non ci volevano per due degli interpreti più positivi della squadra ieri sera contro il Como.

Per entrambi si tratta di lesioni muscolari di basso grado che però costringono la Juve a farne a meno per la sfida contro l’Hellas Verona lunedì. E poi con la Roma domenica 1° settembre. Arrivederci, dunque, a dopo la sosta. Con buona pace di chi aveva già visto in Thuram un perno insostituibile di questa Juventus.

Le soluzioni di Motta e il calciomercato della Juventus

Ieri, in emergenza, Thiago ha utilizzato Andrea Cambiaso nel ruolo di esterno del suo 4-1-4-1, ottenendo dall’ex Bologna e Genoa un gran gol da esterno offensivo purissimo. Tuttavia, l’assenza di Weah sulla fascia è un problema non da poco che potrà essere risolto solo attraverso il calciomercato in assenza di altre soluzioni interne. L’accelerata possibile e probabile della Juventus per Nico Gonzalez in queste ore è e sarà utile sicuramente a dare a Motta un esterno destro offensivo per Verona.

Tuttavia, è difficile immaginare che un allenatore attento a lavoro, meccanismi e collettivo lo schieri subito lunedì sera. Se dovesse arrivare prima della 2^ giornata di Serie A, comunque l’argentino si accomoderà in panchina salvo sorprese.

Più facile invece la situazione che riguarda la sostituzione di Thuram. Il francese ha caratteristiche uniche in questa rosa della Juventus. Ma in questa squadra tutti i centrocampisti a disposizione del tecnico bianconero possono completarsi bene a vicenda. Douglas Luiz e Fagioli, ieri subentrati nella ripresa, si giocano una maglia sicuramente accanto a Locatelli. In attesa di capire gli sviluppi dell’affare-telenovela che riguarda Teun Koopmeiners.