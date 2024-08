Palacios-Inter, ci siamo? Dirigenti dell’Ind. Rivadavia in volo per l’Italia

Tomas Palacios è sempre più vicino all’Inter. Il difensore argentino sembra essere stato individuato dai dirigenti nerazzurri come profilo giusto per coprire il ruolo di vice-Bastoni, come vi abbiamo raccontato in questi giorni e dall’Argentina giungono ora conferme sul fatto che il difensore possa diventare presto nerazzurro.

I dirigenti dell’Independiente Rivadavia infatti, capitanati dal direttore sportivo Sebastián Peratta, secondo quanto riporta il giornalista argentino Cesar Luis Merlo si recheranno oggi in Italia per cercare di chiudere il trasferimento di Palacios all’Inter. L’offerta dell’Inter sarebbe fra i 6 ed i 7 milioni.