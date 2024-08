Valentino Rossi, la frase crea il panico: c’entra Verstappen

Valentino Rossi si sbilancia e tira in ballo anche Max Verstappen: ecco cosa ha dichiarato e perché la sua frase ha colpito tanti appassionati di MotoGP

Valentino Rossi, in occasione dell’ultimo GP corso in Austria e chiuso da Bagnaia in prima posizione, ha parlato della gara ma non solamente. È, infatti, arrivato un paragone con Max Verstappen che ha colpito gli appassionati di questo sport. Ecco cos’ha riferito il campione italiano.

La MotoGP, nel weekend da poco trascorso, ha fatto tappa in Austria e nei primi tre posti del Gran Premio si sono piazzati: Pecco Bagnaia primo, Jorge Martín secondo ed Enea Bastianini terzo. Solamente quarta piazza per Marc Marquez. Con l’occasione, sia delle gara sia dei primi classificati, ha parlato anche l’ex campione italiano Valentino Rossi.

Il nove volte titolato nel Motomondiale è stato presente al GP per seguire da vicino i suoi ragazzi della ‘VR46 Academy’. Ha avuto così modo di guardare dal paddock cosa è accaduto durante la corsa e di sbilanciarsi con un paragone importante: è stato con l’occasione tirato in ballo il pilota campione del mondo in carica della Formula 1, Max Verstappen. Ecco cosa ha sottolineato il ‘Dottore’.

Valentino Rossi e il paragone tra Bagnaia e Verstappen: ecco le sue parole

Ai microfoni di ‘Sky Sport’ Rossi ha prima di tutto evidenziato come Bagnaia sia partito forte fin dalle prime prove. Un impatto immediatamente importante per Pecco che ha quindi sbaragliato la concorrenza nel weekend austriaco, raccogliendo inevitabilmente anche elogi e complimenti da parte di chi come il ‘Dottore’ ha messo in bacheca la bellezza di nove titoli mondiali.

“Bagnaia – ha continuato Valentino Rossi facendo un paragone di grande rilievo – sa essere molto veloce sul giro secco, ma la sua peculiarità è lo start: riesce sempre a partire a fionda e questa è una cosa molto importante. È una cosa che fanno i fuoriclasse, tipo Max Verstappen in F1“.

Un paragone quindi estremamente di prestigio per Bagnaia, accostato a chi come Verstappen sta riscrivendo la storia recente della Formula 1. D’altro canto lo stesso Rossi ha quindi aggiunto: “Partire sempre bene non è facile, ogni tanto capita di sbagliarne qualcuna, invece lui è sempre lì e sotto pressione sta dando il massimo. La forza di Pecco è tutta qui: sa essere aggressivo, senza risultare ‘sporco’. È pulito, ma non è dolce”. Rossi ha sottolineato come Bagnaia sia in grado di mescolare cattiveria e aggressività.