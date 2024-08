Boom Ferrari, colpo di scena: pronto un regalo per Hamilton e Leclerc

Pronto un colpo di scena inaspettato che può far gioire Hamilton e Leclerc: ribaltone Ferrari, l’annuncio lascia ben sperare

Il presente parla di un duello che recentemente è stato vinto in ben due occasioni da Lewis Hamilton. L’inglese ha trionfato sia a Silverstone sia a Spa mentre Leclerc ha decisamente fatto più fatica, a causa di una SF-24 non prestante come ad inizio anno. Tra pochi mesi, però, i due saranno una sola cosa.

Uniti, insieme, per tentare di riportare la Ferrari sul tetto del mondo. Una speranza dei tifosi e dei vertici di Maranello che sul 39enne di Stevenage hanno voluto puntare con grande convinzione. In attesa di capire quale sarà la loro chimica – e soprattutto il rendimento – in pista, per Hamilton e Leclerc è in arrivo una novità davvero pazzesca che se confermata rappresenterebbe un’arma in più non da poco per il 2025 della rossa. Solo qualche ora fa è arrivato l’annuncio di un ex McLaren che riguarda, in maniera diretta, le prossime strategie della Ferrari.

Una convinzione più che un’indiscrezione che lascia ben sperare i tifosi del Cavallino Rampante ma non solo. Se ciò che è trapelato fosse effettivamente vero, allora sarebbero soprattutto Charles Leclerc e Lewis Hamilton a fare i salti di gioia: ecco cosa sta per accadere. Settembre si avvicina e come già anticipato da un po’ porterà le novità definitive per quel che riguarda uno dei protagonisti del paddock di questi anni, accostato nei mesi scorsi con forza alla Ferrari.

Incredibile colpo Ferrari: ribaltone e annuncio pazzesco

Si parla chiaramente di Adrian Newey e del suo futuro, visto che il progettista ha lasciato ufficialmente la Red Bull senza ancora dire nulla riguardo la sua prossima tappa in Formula 1. Tutto fa pensare ad Aston Martin, con una serie di indiscrezioni giunte nelle ultime settimane che parlerebbero di un accordo ormai già siglato tra Lawrence Stroll ed il genio dell’aerodinamica.

Per Ferrari, in tal senso, non vi sarebbe più spazio. Non è però di questo avviso Jo Ramirez, ex manager della McLaren che con Newey ha lavorato spalla a spalla dopo l’esperienza del britannico in Williams. Qualità inattaccabili quelle di uno dei tecnici più vincenti del paddock: “Non penso che Newey si ritirerà, io lo vedo in Ferrari perché è la scuderia più prestigiosa della Formula 1 e se si ha l’opportunità di lavorare per la Ferrari non va fatta scappare via”, ha detto ai microfoni di ‘ElMundodeportivo’.

Ramirez ha proseguito nel suo pensiero, mettendo da parte il fattore economico: “Non si tratta di soldi, Adrian ne ha più di quanti possa desiderare spenderne in tutta la sua vita. La difficoltà riguarderebbe soprattutto la sua nuova vita in Italia, in Gran Bretagna lui è felice. Le regole sono cambiate, oggi si lavora benissimo da remoto e 2-3 giorni a settimana potrebbe andare avanti e indietro col suo aereo privato”. Il cambio di vita, dunque, non sarebbe un fattore del tutto insormontabile.

Poi non è mancato un elogio in piena regola, l’ennesimo, nei confronti dell’ex Red Bull sottolineando come di fatto sia un ‘genio’. I tifosi della Ferrari non possono fare altro che sperare: la pista che porta ad Adrian Newey, all’apparenza, non è così chiusa come sembrava qualche tempo fa.