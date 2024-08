Esclusiva SI Pedullà: “Juventus-Fiorentina, ancora nessun accordo per Gonzalez”

Come annunciato in mattinata da Alfredo Pedullà, Juventus e Fiorentina hanno avuto un faccia a faccia per trattare direttamente il trasferimento di Nico Gonzalez.

Le società si sono confrontate sulla valutazione del giocatore argentino. La Juventus è arrivata ad offrire una cifra intorno ai 30 milioni. Cifra ancora insufficiente per la Fiorentina, che vuole di più. Le parti si sono riaggiornate alle prossime ore.

Quello che appare chiaro però è che Nico Gonzalez abbia ormai deciso di lasciare la Fiorentina per trasferirsi alla Juventus. Non resta che trovare l’accordo definitivo tra club, visto che tra la Juventus e il numero 10 viola è quasi tutto già definito.