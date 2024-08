Esclusiva SI Pedullà: “Napoli stregato da Tchatchoua”

Jackson Tchatchoua è stato straordinario in Verona-Napoli. Una prestazione straordinaria quella del terzino destro classe 2001. E la performance non è passata inosservata in casa Napoli. Tanto che il club azzurro ha fatto un sondaggio approfondito in queste ore.

Da capire se ci saranno sviluppi ulteriori, ma soprattutto Antonio Conte è rimasto impressionato. Il Verona nelle scorse settimane aveva già una richiesta di informazioni dell’Everton, mentre il Rennes aveva impostato una trattativa che poi non aveva avuto sviluppi.

Il Verona che prima chiedeva 10 milioni più bonus, adesso chiede di più consapevole di avere un nuovo gioiello tra le mani. La valutazione attuale sarebbe di non meno di 15 milioni. E anche il Napoli ora si è accorto di un talento che l’Hellas Verona aveva acquistato per circa 3 milioni dallo Charleroi.