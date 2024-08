Ferrari, doccia gelata: l’annuncio è una mazzata

È arrivato un annuncio che non farà piacere ai tifosi della ‘Rossa’: è una vera e propria doccia gelata

In casa Ferrari è già tempo di bilanci. Al giro di boa la ‘Rossa’ si ritrova a inseguire. Miglioramenti rispetto all’anno scorso ce ne sono stati eccome, specialmente in relazione al distacco da Red Bull e Max Verstappen. Qualcosa, però, da qualche settimana a questa parte sembra essersi incrinato.

L’accelerata messa a segno da McLaren prima e Mercedes poi hanno bruciato sul tempo la Ferrari, ‘ferma’ a causa di aggiornamenti che non solo non hanno migliorato la SF-24 ma hanno finito per aumentare il gap dalla concorrenza. Ad ogni modo la strada verso un futuro vincente sembra ancora lunga e l’annuncio giunto solo poche ore fa non può che spaventare i tifosi della Scuderia di Maranello.

Una pausa estiva utile a ricaricare le batterie e a portare nuove idee in casa Ferrari, visto il momento tutt’altro che positivo vissuto dalla Scuderia di Maranello. A tal proposito novità importanti sono arrivate direttamente per bocca di Frederic Vasseur. Il Team Principal del Cavallino Rampante è tornato a parlare e le sue dichiarazioni hanno lasciato di stucco i tifosi.

Batosta tremenda: l’annuncio di Vasseur

Si ricomincerà da Zandvoort, dal GP dell’Olanda che il francese considera “complesso”. Infatti, secondo Vasseur, le caratteristiche del tracciato carico di curve a bassa e media velocità, non sembrerebbero sposarsi al meglio con le prestazioni della SF-24. A tal proposito il Team Principal si è messo sulla difensiva.

“Davanti a noi abbiamo piste favorevoli come Monza, Baku e Singapore. Tracciati che si adattano bene alle caratteristiche della nostra macchina, l’obiettivo è raccogliere punti”. Vasseur, dunque, ha ‘frenato’ riguardo al prossimo weekend che potrebbe risultare più difficile del previsto per Leclerc e Sainz con le parole riportate da ‘f1grandprix.motorionline.com’. “A Spa la priorità era non perdere terreno da Red Bull e McLaren, stesso discorso varrà per Zandvoort“.

Vasseur si è sbilanciato sulle prossime uscite, definendosi invece ottimista dopo l’impegno in Olanda con l’obiettivo di introdurre novità. Il Team Principal si è soffermato sul duro lavoro per ogni dettaglio: adesso il distacco dalla Red Bull si è assottigliato parecchio.

“Non è più come due anni fa, quando chi arrivava quarto o settimo si trovata a 1 minuto da Verstappen. In Ungheria abbiamo concluso come l’anno scorso, ora però siamo a 20 secondo non più a 65″. La via dunque è tracciata, in Olanda difficilmente vedremo una Ferrari straripante: ma è solo questione di attesa, tempo di pazientare fino agli appuntamenti nei quali – secondo Vasseur – la SF-24 promette di dare il meglio di sé.