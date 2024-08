Juve, due tegole e l’asse caldo con la Viola

La Juve perde subito due protagonisti della nuova stagione, Khéphren Thuram e Timothy Weah. Entrambi out per una lesione muscolare alla coscia, salteranno le prossime due partite contro Verona e Roma; dovrebbero tornare a disposizione dopo la sosta. Da giovedì tornerà a disposizione di Thiago Motta Milik, pronto a dare soluzioni in più in attacco. Ma Giuntoli spera di mettere a disposizione del tecnico anche qualche giocatore nuovo, oltre a Kalulu che in mattinata sosterrà le visite mediche per poi cominciare a lavorare alla Continassa. Il difensore del Milan giunge in prestito con diritto di riscatto, la Juve lavora adesso per mettere a segno il colpo González per chiudere il cerchio (subito dopo) su Koopmeiners. Intanto la Juve prova a indirizzare la cessione di Chiesa, nel mirino del Barcellona: l’attaccante apre e il club bianconero spera di monetizzarne l’uscita. Djalò può andare alla Roma in prestito con diritto di riscatto, Arthur e Kostic possono finire alla Fiorentina in un’operazione slegata e parallela da quella di Nico Gonzalez.