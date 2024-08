Lo sport italiano perde il suo talento, molla dopo le Olimpiadi

Brutta notizia per lo sport azzurro, visto che questo grande talento dell’atletica ha deciso di tirarsi momentaneamente fuori dopo un momento negativo

Nella prima metà di agosto si sono conclusi i tanto agognati giochi olimpici di Parigi 2024, una manifestazione attesa da tutto il pubblico e gli appassionati di sport del mondo. L’Italia può dirsi soddisfatta del proprio score, visto che ha bissato le 40 medaglie conquistate già a Tokyo 2020, raccogliendo anche più ori del previsto.

Nonostante un medagliere ricco e tante sorprese positive, lo sport azzurro è rimasto però con l’amaro in bocca per alcune prestazioni meno brillanti del previsto dei propri atleti. In particolare nell’ambito della scherma, del nuoto e dell’atletica leggera, sport in cui l’Italia sperava di ottenere maggiori successi.

Basti pensare al podio mancato da atleti del calibro di Marcell Jacobs o Gianmarco Tamberi, entrambi favoriti alla vigilia poiché campioni olimpici uscenti nelle rispettive discipline. Non bastassero i loro risultati (dovuti anche a fattori fisici) c’è anche un’altra medaglia di ‘legno’ che fa male e che ha suscitato grande rammarico nell’atleta in questione.

Larissa Iapichino si ferma: che delusione quel 4° posto a Parigi

Stiamo parlando di Larissa Iapichino, una delle atlete azzurre di maggior talento e prospettiva. La 22enne figlia d’arte, visto che sua madre è la grande Fiona May, sperava di fare molto meglio nella gara di salto in lungo a Parigi. Giunta comodamente in finale, la Iapichino si è dovuta accontentare di un quarto posto considerato negativo.

Intervistata da ‘Repubblica’ dopo la delusione parigina, Larissa ha ammesso di volersi prendere un periodo di pausa, sentendosi piuttosto svuotata per via della medaglia mancata: “Dopo Parigi sto attraversando un momento di down. Di solito non mi fermo, ma stavolta ho necessità di farlo. Le Olimpiadi mi hanno drenata, non solo dal punto di vista fisico e mentale, ma anche da quello personale”.

La Iapichino dunque salterà il Golden Gala, evento di atletica leggera che si svolge annualmente all’Olimpico di Roma, per provare poi a tornare a metà settembre con altre tappe della Diamond League. Una reazione, la sua, ben diversa da quella di Benedetta Pilato, la nuotatrice azzurra che dopo il 4° posto in finale a Parigi disse di vivere comunque il momento migliore della sua carriera.

“Benedetta era contenta venendo da una certa situazione, dopo aver nuotato il secondo tempo in carriera, ed è giusto che se lo goda. Io ero più delusa perché venivo da un’annata diversa”, ha spiegato Larissa Iapichino, giustificando le interpretazioni diverse del podio mancato.