Sinner da record, il dato è impressionante

Jannik Sinner continua ad immagazzinare record su record e i dati adesso diventano davvero impressionati: i tifosi sono rimasti stupiti

Il tennista azzurro sta tornando finalmente ai massimi livelli e questo non può che far piacere a tutto il movimento italiano. La sua tenuta mentale contro i grandi avversari è certificata da un dato pazzesco che a margine dell’ultimo torneo vinto è apparso piuttosto evidente.

Ha giocato più di tre ore, ha faticato, ha stretto i denti andando oltre una condizione fisica non ottimale, ma alla fine ha portato a casa il match. Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev nella semifinale di Cincinnati, diventando il primo italiano a raggiungere la finale del Master 1000 americano. Un’autentica battaglia quella andata in scena contro il tedesco, che finora aveva un parziale favorevole di 4-1 con il nostro portacolori. Il punteggio di 7-6 (9); 5-7; 7-6 (4) rispecchia l’andamento del match, convulso e combattutissimo sin dal principio.

I dolori all’anca, ricomparsi durante il match, non hanno fermato il 23enne di Sesto, che riscatta il torneo non brillante di Montreal tornando poi a trionfare in un Master 1000, grazie al successo nell’ultimo atto in due set contro Tiafoe.

Questi punti saranno fondamentali anche per difendere la prima posizione del ranking ATP, visto che Alcaraz è stato sconfitto da Monfils e non ha bissato la finale dello scorso anno, mentre Djokovic non era nemmeno presente al via.

Sinner meglio di tutti nel 2024: le sue statistiche contro i top-10 lasciano ben sperare

Uno dei dati di Sinner che impressiona di più, specie dopo Cincinnati, è la capacità dell’altoatesino di battere i top ten. A partire dall’Australian Open vinto a gennaio, dove mise in riga Rublev, Novak Djokovic e Daniil Medvedev fino ad arrivare all’ultimo torneo, dove a farne le spese sono stati sempre Rublev e Zverev.

L’unico che tiene il passo con lui in questo 2024 è Carlos Alcaraz, che ha la stessa media contro i top-10. Lo spagnolo e l’italiano non a caso sono i primi due giocatori del seeding e si stanno contendendo la palma del migliore da qui alla fine dell’anno. Il duello al Roland Garros ha visto il classe 2003 allenato da Ferrero avere la meglio, mentre per quanto riguarda le Olimpiadi l’assenza di Sinner non ha offerto rivincite.

Ora c’è grandissima attesa in vista degli US Open, per capire se veramente Jannik potrà battere ancora una volta l’acerrimo rivale/amico. Appuntamento alla prossima settimana a New York.