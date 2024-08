Calcio italiano in lutto, addio al presidente: tifosi in lacrime

Un gravissimo lutto ha colpito, nelle scorse ore, il calcio italiano: l’ex presidente è passato a miglior vita, tifosi in lacrime

È arrivata una di quelle notizie che mai nessuno avrebbe voluto dare e che riguarda il calcio italiano. Nelle ultime ore è venuto a mancare una figura importante, come quella del presidente, che ha scritto pagine illustri nella sua epoca.

Un lutto che ha colpito, in particolar modo, i tifosi del Cagliari. Il movimento sardo piange la scomparsa di Ignazio Orrù (anche se per tutti era conosciuto come ‘Ninnino’). L’84enne è stato il numero uno del club rossoblù. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che stesse combattendo, a lungo, contro un brutto male. Nell’ultimo periodo (specialmente nel mese di luglio) le sue condizioni erano andate notevolmente a peggiorare fino a quando il suo cuore non ha smesso di battere per sempre.

Lutto nel calcio, addio ad Ignazio Orrù: storico ex presidente Cagliari

Oltre al calcio è stato uno stimato imprenditore isolano. Ha guidato i sardi tra il ’91 ed il ’92. Proprio subito dopo la presidenza del fratello Tonino (venuto a mancare lo scorso anno). I tifosi e gli amanti del calcio lo ricordano, soprattutto, per la strepitosa scalata che ha portato il Cagliari dalla Serie C fino alla Serie A. In panchina, all’epoca, la squadra era guidata dal maestro Claudio Ranieri.

Proprio i sostenitori rossoblù lo ringraziano vivamente visto che, in quegli anni, il club rischiava addirittura il fallimento. Ed invece la famiglia Orrù costruì una grande squadra che li portò fino alla massima serie italiana. Indimenticabile il suo rapporto di stima e di amicizia con Claudio Ranieri. Tanto è vero che due anni fa, durante le trattative che avrebbero dovuto riportare Ranieri in Sardegna, lo stesso Orrù lanciò un vero e proprio appello al quotidiano “L’Unione Sarda” convincendolo a tornare. E ci riuscì alla grande.

Il Cagliari Calcio piange la scomparsa di Ignazio “Ninnino” Orrù, presidente rossoblù nella stagione 1991-92. Il cordoglio del Club ➡️ https://t.co/HhYswoHxgB pic.twitter.com/qH7xe6bVik — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 20, 2024

È stato l’ultimo presidente del club prima di passare il testimone a Massimo Cellino. Proprio il Cagliari, nelle ultime ore, ha voluto ricordare l’ex patron con un commovente messaggio pubblicato sui social: “La società piange la scomparsa di Ignazio ‘Ninnino’ Orrù. Dirigente lungimirante, uomo schietto e leale. Tutto il Cagliari Calcio si stringe con affetto ai suoi cari ed alla famiglia“.