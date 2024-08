Colpo di scena in F1: Briatore scippa la Ferrari

Come un fulmine a ciel sereno i piani della Ferrari, ma non solo, possono essere rovinati: Flavio Briatore irrompe nell’affare

Il mondo della Formula 1 negli scorsi mesi ha riaccolto, dopo anni di assenza, un personaggio carismatico e discusso come Flavio Briatore. L’ex Renault ha scritto pagine importantissime di questo sport, da protagonista: adesso è pronto a ripetersi portando la Alpine ai vertici del Mondiale.

Briatore può diventare adesso il primo, primissimo ‘nemico’ della Ferrari (ma non solo) per quel che riguarda la programmazione futura. Da Maranello c’è la consapevolezza che questa stagione, iniziata benissimo e sviluppatasi a tratti in maniera tragica, sia solo una fase di passaggio. Il lavoro duro e le solite elevate ambizioni collocano la ‘Rossa’ in una posizione intrigante per il futuro. Magari già dal 2025, quando a Maranello approderà la luminosissima stella di Lewis Hamilton che, al posto di Sainz, proverà a riportare sul tetto del mondo il Cavallino Rampante.

Intanto, però, i piani della Scuderia di Maranello potrebbero clamorosamente finire per intrecciarsi con quelli di Flavio Briatore che ha raccolto in una situazione quasi tragica il team di Enstone e che punta a cambiamenti importanti tra il 2025 ed il 2026. A tal proposito i francesi, per mano del manager italiano, potrebbero servire un schiaffo dolorosissimo alla Ferrari in sede di mercato, così come alle altre concorrenti.

Ferrari distrutta, sorpasso Alpine grazie a Briatore

C’è un tema caldo, a dir poco bollente, che da mesi monopolizza l’attenzioni di tutti in Formula 1. Uno scenario nel quale Flavio Briatore può entrare a gamba tesa lasciando una volta per tutte la Scuderia di Maranello a bocca asciutta. Si parla di Adrian Newey, del suo futuro già ufficiale lontano dalla Red Bull.

Un futuro che a questo punto sembra decisamente improbabile che si tinga di rosso. Si è detto come Aston Martin fosse entrata con forza nella corsa alla firma del progettista britannico ma adesso – la più improbabile delle opzioni – potrebbe essere con enorme sorpresa dell’intero paddock, proprio la Alpine del neo ritornato Flavio Briatore. Sono mesi che Ferrari, Aston Martin e Williams si contendono le attenzioni del 65enne genio dell’aerodinamica. Il piano del consigliere del team francese è però chiarissimo e azzardato, pur di accaparrarsi Newey.

Un’offerta importante, carta bianca da parte del manager cuneese: un fattore che proprio in ottica Ferrari era visto in maniera molto diversa. ‘F1-insider’ rivela dunque come Briatore stia provando a scalare le gerarchie accontentando in ogni modo le richieste di Newey che per Alpine sarebbe una carta decisamente vincente, soprattutto nello sviluppo della vettura per il 2026. Newey ha lavorato con Renault sia quando militava alla Williams che in Red Bull.

Non è affatto scontato che Alpine possa riuscire in questa incredibile impresa ma le premesse per convincere Newey vi sono tutte. A partire dalla sede operativa vicina a Londra – una posizione che all’ex Red Bull sarebbe assai gradita – senza contare le capacità persuasive di Briatore che possono elevare agli occhi di Newey l’opzione Alpine. La Ferrari, ormai, sembra un’opzione lontana.