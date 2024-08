Conference League, delusione Fiorentina: solo 3-3 con l’Akademia Puskas

Comincia con un pareggio deludente l’avventura europea della Fiorentina di Raffaele Palladino, i viola hanno pareggiato in casa contro i modesti ungheresi della Puskas Akademia. I viola vanno sotto, rimontano e poi subiscono il pareggio beffa nel recupero

Le squadre si ritroveranno per la seconda parte della sfida, tra una settimana alla Pancho Arena di Felcsút.

Fiorentina subito sotto, poi rimonta e beffa

Pronti via e la Viola va subito in difficoltà. Uno-due degli ungheresi. Al minuto 9, la Fiorentina va sotto, l’Akademia Puskas in vantaggio su rigore. Bianco sbaglia un retropassaggio, mette Kayode di provocare un calcio di rigore che Nagy trasforma. Dopo solo tre minuti, la Puskas Akademia raddoppia con il finlandese Soisalo.

La squadra di Palladino prova a reagire, ma non riesce a trovare il gol facilmente. La squadra del tecnico di Mugnano di Napoli riesce a sbloccare il proprio tabellino con il gol di Sottil solo al minuto 48′.

Nel secondo tempo, la Fiorentina attacca e trova il pareggio con il solito Martinez Quarta, che continua sulla scia della scorsa stagione. La formazione viola continua a spingere e trova il gol del vantaggio con la prima rete in maglia Fiorentina di Moise Kean.

Poi nel finale il pareggio beffa di Golla sul 3-3. Un gol che di fatto rinvia il discorso qualificazione alla sfida di ritorno.