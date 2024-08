Ribaltone in MotoGP, annuncio imprevisto: Marquez campione del mondo

Marquez di nuovo campione del mondo: l’annuncio clamoroso ribalta completamente la situazione in MotoGP, tifosi in visibilio

Marc Marquez, grazie al passaggio alla Gresini Racing, è riuscito a tornare pienamente competitivo. Da tempo il campionissimo spagnolo non aveva questa costanza di risultati: anche se non è ancora arrivato il successo tanto atteso, il cabroncito ha già conquistato otto secondi posti tra Sprint e gare classiche (nove podi con il terzo posto in Catalogna). Attualmente in classifica il 31enne di Cervera occupa la quarta posizione con 192 punti, a 83 lunghezze di distanza dal leader del Mondiale, Pecco Bagnaia.

Lo scorso giugno è arrivata la conferma ufficiale del passaggio di Marc Marquez dal team Gresini al team ufficiale Ducati dal 2025. Il sei volte campione MotoGP – che ha firmato un biennale fino al 2026 – avrà quindi ancora più chances di lottare per il titolo a partire dal prossimo anno. E’ ciò che pensa anche Jorge Lorenzo, vincitore di tre titoli in MotoGP e oggi opinionista di DAZN.

Dopo le ultime stagioni molto difficili con la Honda l’iberico ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori con la Ducati: ora, secondo Lorenzo, la possibilità di salire in sella alla Ducati ufficiale può davvero spingerlo a lottare per il suo settimo trionfo nella classe regina.

Marquez torna campione: l’annuncio scatena i fan

“Credo che non abbiamo ancora visto il suo ultimo titolo“, afferma il connazionale, lanciando quindi un messaggio non solo a Pecco Bagnaia, ma anche a Jorge Martin, Enea Bastianini e tutti coloro che sognano di mettere le mani sul titolo mondiale. Chiaramente per Marquez si tratterà di un’impresa tutt’altro che semplice, tenendo conto che dovrà vedersela con due piloti giovani e molto ambiziosi come appunto Bagnaia (che sarà in squadra con lui) e Martin, che correrà con l’Aprilia dal 2025.

Proprio la convivenza tra il campione del mondo in carica e Marc è un aspetto che Lorenzo considera dirimente: il torinese è uno che ama avere tutto sotto controllo e limitare i rischi, mentre lo spagnolo “è il re dell’improvvisazione“. Non a caso nell’ultimo Gran Premio in Austria proprio la sua strepitosa rimonta ha reso la gara molto più spettacolare.

Quando viene chiesto a Lorenzo se con la GP24 – ovvero la stessa moto di Bagnaia – Marquez sarebbe leader del Mondiale, l’ex campione del mondo decide di restare sul vago: “Non saprei…“.