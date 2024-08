Addio Hamilton e Ferrari, è tutto fatto con la Mercedes

La Mercedes, dopo l’addio ufficiale di Lewis Hamilton in direzione Ferrari, corre ai ripari con questa decisione

C’è ancora tanto da dire e da correre nel Mondiale di Formula 1 in corso. Le gare riprenderanno da questo weekend, con il Gran Premio d’Olanda. Interessante sarà vedere la lotta in classifica piloti con Max Verstappen a secco da quattro gare e insidiato dal ritorno di McLaren e Mercedes.

Nonostante l’intrigante corsa al titolo, il pensiero di tanti appassionati di Formula 1 va già alla prossima stagione quando ci saranno non pochi cambiamenti nei vari team. L’apripista di queste cronache è stato senza dubbio Lewis Hamilton, il campione britannico che sarà il nuovo pilota Ferrari da gennaio 2025.

Hamilton ha letteralmente scatenato, con questo trasferimento, un effetto domino sul mercato piloti. Non solo, anche altri personaggi del mondo della F1 potrebbero cominciare a cambiare scuderia di riferimento sempre per via della scelta di Lewis. Ad esempio un uomo di riferimento in casa Mercedes è finito al centro delle cronache per il suo possibile addio alla scuderia anglo-tedesca.

Niente passaggio in Ferrari: la Mercedes lo blinda e lo promuove

Il riferimento è a Peter Bonnington, 49enne ingegnere inglese che lavora per la Mercedes, in particolare da anni a stretto contatto con Lewis Hamilton. Il classe ’75 è l’attuale ingegnere di pista del pilota di Stevenage e ha sviluppato una partnership eccellente con il sette volte campione del mondo.

Il futuro di ‘Bono‘, così come viene soprannominato nel Circus, poteva continuare ad essere al fianco di Hamilton. In molti hanno pensato e previsto che l’ingegnere avrebbe seguito il suo pilota di riferimento anche in Ferrari, cui non sarebbe affatto dispiaciuto avere un rinforzo interno nell’area tecnica di tale qualità ed esperienza.

Invece, come ammesso da un portavoce interno, la Mercedes non ha alcuna intenzione di far partire Bonnington. Anzi, quest’ultimo verrà persino promosso, fin dal GP d’Olanda di domenica prossima, come responsabile dell’ingegneria di gara di Mercedes. Un incarico che affiancherà a quello che attualmente ricopre a fianco di Hamilton.

Niente Ferrari, dunque, e separazione ormai certa da Hamilton per Bono che, dalle parti di Brackley, è apprezzatissimo e considerato elemento prezioso e dinamico. Per questo motivo, oltre alla suddetta promozione, l’inglese dovrebbe diventare anche ingegnere di pista di Andrea Kimi Antonelli, il prossimo talento della F1 scovato e voluto da Toto Wolff per il dopo Hamilton.