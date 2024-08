Briatore frega la Ferrari, terremoto in F1

Flavio Briatore punta a un colpaccio in Formula 1. Di mezzo potrebbe andarci la Ferrari che segue lo stesso obiettivo da tempo

Nel mondo della Formula 1, i dirigenti sono costantemente chiamati a prendere decisioni spregiudicate e audaci, dimostrando una leadership capace di trasformare il caos in opportunità. Qualità nelle quali Flavio Briatore si erge come una figura emblematica, incarnando l’essenza del manager per eccellenza. La sua carriera è testimonianza di una rara combinazione di sicurezza in sé stesso e acume strategico che gli hanno permesso di condurre in porto trattative e sfide che, a prima vista, sembravano impossibili.

Secondo recenti indiscrezioni riportare da ‘F1-Insider’, Briatore potrebbe portare il progettista Adrian Newey alla Alpine. Per prenderlo, il manager sarebbe disposto a concedere carta bianca all’ingegnere, fautore dei tronfi della Red Bull in F1. Questo approccio si distingue radicalmente da quello delle altre squadre in corsa per Newey come Ferrari e Aston Martin, quest’ultima la favorita per il suo ingaggio.

Stando alla fonte citata, Briatore punta su un’arma potente e risolutiva ovvero la possibilità di concedere a Newey un ruolo decisivo e non limitato nella ristrutturazione e nella direzione tecnica del team. Una prospettiva che potrebbe rappresentare un’arma vincente per convincere l’ingegnere a considerare l’offerta.

Newey ancora senza scuderia, ci prova Briatore

La connessione tra Adrian Newey e Renault (proprietaria di Alpine) non è una novità. In passato, Newey ha lavorato a stretto contatto con Renault, sia durante il suo periodo con Williams che nei primi anni con Red Bull. Questo legame storico potrebbe giocare un ruolo cruciale nella decisione di Newey, offrendo un terreno fertile per la proposta di Briatore.

Offerta che potrebbe essere favorita anche dalla prossima trasformazione della Alpine in un team cliente di Mercedes che potrebbe fornire una power unit più performante di quella attuale.

Briatore ha dimostrato più volte di essere un maestro nel trasformare situazioni sfavorevoli in opportunità vincenti. Con l’Alpine in una fase di transizione, Briatore sa che un personaggio come Newey potrebbe essere l’innesto ideale per plasmare un team vincente, portandolo a nuovi livelli di competitività. Peraltro, c’è un altro dettaglio da non trascurare che potrebbe favorire l’eventuale affondo di Alpine.

Newey, infatti, ha espresso la propria volontà di non spostarsi dall’Inghilterra, motivo quest’ultimo che avrebbe limitato l’efficacia della proposta della Ferrari, il cui quartier generale – come saprete – è a Maranello. Quello di Alpine, invece, è Eanstone, in Inghilterra, un particolare che può influenzare e non poco la scelta dell’ex Red Bull.