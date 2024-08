Il classe 2002 Matteo Montebugnoli, secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari, è in chiusura col Sestri Levante, club della Serie C, girone C.

Il difensore, che gioca sia come braccetto sinistro che come terzino su quella fascia, è cresciuto nelle giovanili del Bologna ed ha militato nell’Olbia nella passata stagione (in precedenza nella Vastese, nel Carpi e nella Correggese. Su di lui c’erano anche Pergolettese, Pro Sesto, Ancona e Recanatese.