La Joya resta in giallorosso: fantasia e qualità al servizio della Roma

Sembrava un affare definito, con gli accordi raggiunti. Ma proprio nei pressi della linea del traguardo Paulo Dybala ha detto ‘no’ alla corte saudita, decidendo di restare alla Roma. Il fantasista argentino, uscito questa mattina da Trigoria, si era fermato per selfie e autografi con i tifosi, che l’hanno pregato di restare. Ma quel saluto aveva il sapore dell’addio. Invece no, il clamoroso colpo di scena arrivato nel tardo pomeriggio e concretizzatosi con le parole della Joya, pubblicate su Instagram: “Grazie Roma, ci vediamo domenica”.

Un amore destinato dunque a proseguire, dopo che i giallorossi hanno rifiutato la proposta proveniente dal club saudita (3,5 milioni per il cartellino, ndr). Fantasia ed estro al servizio della squadra. E c’è già chi, come il connazionale Paredes, ha mostrato felicità per l’epilogo di quella che si stava avvicinando allo status di telenovela.